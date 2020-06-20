شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الأنظمة أن النيابة العامة، تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل، وإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية. أكدت الأنظمة أن النيابة العامة، تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل، وإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية. وكشف برنامج "تعريف" التابع لوزارة العدل، أن ذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة الجزائية النظر في أحكام نظام حماية الطفل، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.