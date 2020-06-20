صورة نادرة للملك سعود في حفل معهد الأنجال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏‎كشفت صورة نادرة عن الملك سعود - رحمه الله - يتوسط عدة أمراء في حفل معهد الأنجال. ‏‎كشفت صورة نادرة عن الملك سعود - رحمه الله - يتوسط عدة أمراء في حفل معهد الأنجال. وظهر الملك سعود - رحمه الله - يتوسط الأمراء : محمد بن سعود الكبير رحمه الله ، الأمير منصور بن سعود ،الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض، والملك سلمان - حفظه الله - الأمير محمد بن سعود - رحمه الله، الأمير خالد بن سعود، وذلك في حفل معهد الأنجال " معهد العاصمة " .

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