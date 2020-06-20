صورة نادرة لخادم الحرمين خلال تطوعه في الجيش أثناء العدوان الثلاثي على مصر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صورة نادرة، عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو بعمر الـ21 عامًا.
وأظهرت الصورة، الملك سلمان خلال تطوعه في الجيش أثناء العدوان الثلاثي على جمهورية مصر الشقيقة عام 1376هـ/1956م.
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