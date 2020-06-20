شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لخادم الحرمين خلال تطوعه في الجيش أثناء العدوان الثلاثي على مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت ‏صورة نادرة، عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو بعمر الـ21 عامًا.

وأظهرت الصورة، الملك سلمان خلال تطوعه في الجيش أثناء العدوان الثلاثي على جمهورية مصر الشقيقة عام 1376هـ/1956م.