شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يجمع أكثر من 3000 صورة لقريته بالباحة على مدار 75 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

في خطوة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن من الباحة في عمل ما يشبه معرض من الصور المتنوعة التي توثق الحياة في قريته على مر السنوات .

ونجح المواطن "ربيع محمد الزهراني " العاشق للتصوير منذ صغره في جمع وفرز أكثر من 3 آلاف صورة لبلدة الربيان شمال الباحة ، خلال فترة منع التجول .

وتحي الصور حياة القرية بإختلاف الأهالي على مدار 75 عام ، مما يجعله ويفترش الصور ويجعلها مزار لأهل قريته وفقاً للعربية .

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وأكد المواطن أن نجاح فكرته جعله يفكر بجدية في عمل معرض لصور قريته فور انتهاء أزمة الوباء .