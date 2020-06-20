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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يجمع أكثر من 3000 صورة لقريته بالباحة على مدار 75 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):في خطوة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن من الباحة في عمل ما يشبه معرض من الصور المتنوعة التي توثق الحياة في قريته على مر السنوات .
ونجح المواطن "ربيع محمد الزهراني " العاشق للتصوير منذ صغره في جمع وفرز أكثر من 3 آلاف صورة لبلدة الربيان شمال الباحة ، خلال فترة منع التجول .
وتحي الصور حياة القرية بإختلاف الأهالي على مدار 75 عام ، مما يجعله ويفترش الصور ويجعلها مزار لأهل قريته وفقاً للعربية .
وأكد المواطن أن نجاح فكرته جعله يفكر بجدية في عمل معرض لصور قريته فور انتهاء أزمة الوباء .
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