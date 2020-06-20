شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ‏«ملهم هندي»: كسوف الشمس غدًا يشبه الذي وقع في عهد النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الفيزيائي وعالم الفلك، ملهم هندي، اليوم السبت، أن الكسوف الذي تشهده الشمس غدًا الأحد يشابه ذاك الذي وقع في عهد النبي ﷺ.

وقال ملهم هندي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " غدا الأحد يشابه كسوف الشمس الذي وقع في عهد النبي ﷺ؛ فسكان المدينة سيشاهدون منظر مطابق لما شهده النبي ﷺ وصحابته في نفس اليوم " .

وأوضح "هندي" أنه حدث في نفس اليوم 29 شوال في السنة العاشرة من الهجرة، وهو كسوف حلقي يمر بجنوب الجزيرة العربية ويشاهد ويرى بشكل جزئي من جميع المناطق مثل ما سيحدث غدًا، كما أن نسبة الكسوف في عهد النبي 76%؛ بينما غدًا سيكون نسبة الكسوف 61%.