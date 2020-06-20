شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة" يتفاعل مع فيديو "فطوم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي مع فيديو الطفلة "فاطمة حامد الغامدي " الذي لقى رواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .
ورد " العبد العالي " على الطفلة التي دعت للإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، قائلاً : فطوم.. يا رب يحفظها ويسعدها.. أبشري نلتزم ونلتزم ونعود بحذر .
وكانت الطفلة على الرغم من صغر سنها قد جذبت العديد من المتابعين لتوعيتها بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أن السلام نظر وأنه لا بد أن بعد مسافة لا تقر عن متر عن أي شخص مجاور ,
وتبدأ المملكة غداً الأحد المرحلة الثالثة من تخفيف الإجراءات للعودة للحياة الطبيعية عدا مكة المكرمة .
كانت هذه تفاصيل خبر "متحدث الصحة" يتفاعل مع فيديو "فطوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.