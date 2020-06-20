شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: إيقاف أدوية الأمراض المزمنة كل 3 أشهر مفهوم خاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أن هناك مفهومًا خاطئًا يعتقده كبار السن وهو إيقاف أدوية الضغط والسكر والكولسترول كل 3 أشهر ظنًا منهم أن ذلك يخفف سموم الأدوية بالجسم.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏مفهوم خاطئ يعتقده بعض كبار السن:

كل 3 شهور ... خذلك (يوم) إجازة من أدوية الضغط والسكر والكولسترول عشان تخفف سموم الأدوية من جسمك!!" .