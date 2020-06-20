شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: إيقاف أدوية الأمراض المزمنة كل 3 أشهر مفهوم خاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أن هناك مفهومًا خاطئًا يعتقده كبار السن وهو إيقاف أدوية الضغط والسكر والكولسترول كل 3 أشهر ظنًا منهم أن ذلك يخفف سموم الأدوية بالجسم.
وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " مفهوم خاطئ يعتقده بعض كبار السن:
كل 3 شهور ... خذلك (يوم) إجازة من أدوية الضغط والسكر والكولسترول عشان تخفف سموم الأدوية من جسمك!!" .
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