دورتان في «أساسيات الأمن السيبراني» و«تطوير الذات» بجامعة نجران

تنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الاثنين القادم، دورتي «أساسيات الأمن السيبراني» و«تطوير الذات»، مستهدفةً أفراد المجتمع، وتستمر شهرًا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر، الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أنَّ الدورتين تمثلان المرحلة الثانية من برامج خدمة المجتمع الصيفية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تطوير أفراد ومؤسسات المجتمع بمختلف أجناسهم.

وبيَّن أن دورة «أساسيات الأمن السيبراني» خصصت للرجال والنساء، وتهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني التي تساعد المتدرب على تطوير معرفته ومهاراته في هذا المجال.

وأوضح أنَّ الدورة ستتناول مقدمة عن الأمن السيبراني، والثغرات والبرمجيات الخبيثة، وكذلك علم التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن الشبكات، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية، وإدارة المخاطر المعلوماتية.

فيما ستتناول دورة «تطوير الذات» التي خصصت للنساء مهارات التخطيط الشخصي، والذكاء العاطفي في الحياة وبيئة العمل، وإدارة الأولويات، وكذلك مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، ومفاتيح الثقة بالنفس، ومهارات التفكير، وإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

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ودعا الحارثي الراغبين والراغبات بالتسجيل في الدورتين للدخول على الرابط بالضغط هنا.

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