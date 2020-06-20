أخبار السعودية اليوم.. 6 مدن في المملكة تشارك في احتفال عالمي أون لاين.. وصلاة الكسوف الأحد المقبل

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم 20 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: وزارة الصحة توضح أنه لا يوجد دليل علمي على انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام، و6 مدن سعودية تشارك في احتفال عالمي أون لاين، وصلاة الكسوف في المساجد أو البيوت الأحد المقبل.

«التقاعد» توضح طريقة ضم خدمة سابقة بالقطاع العام عبر «تبادل المنافع»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنَّ خاصية «ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية- تبادل المنافع» تتيح لمن كانت لديه خدمة سابقة في القطاع العامّ ويعمل في القطاع الخاص، ولم يعوض عنها، أن يطلب ضمها.

«الصحة»: لا يوجد دليل علمي على انتقال «كورونا» عن طريق الطعام

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد ينتقل عن طريق الطعام.

تركي آل الشيخ: 6 مدن سعودية تشارك في احتفال عالمي «أون لاين».. والمشاهدة مجانًا

تشارك 6 مدن سعودية، اليوم السبت، في احتفال عالميّ من تنظيم ميدل بيست، ويتم بثه أون لاين.

الحمادي: المواطن السعودي ينفق 4 آلاف ريال شهريًّا للشراء «أون لاين»

كشف مشرف مجتمع Google للمطورين في السعودية، المهندس عبد العزيز الحمادي، عن حجم الإنفاق الشهري للمواطن السعودي على التجارة الإلكترونية، موضحًا أنه يبلغ 4 آلاف ريال شهريًا.

«تنبيهات الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 محافظات في مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم السبت، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على منطقة مكة المكرمة.

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إنفوجراف.. هل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء يُعد مخالفة؟

أكدّت الإدارة العامة للمرور السعودي أن الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء لا يُعد مخالفة، بشرط التزام السائق بضوابط الالتفاف، موضحة الحالات التي تؤدي للمخالفة.

الخثلان: أداء صلاة الكسوف في المساجد أو البيوت.. صباح الأحد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ «سعد الخثلان»، أن المملكة تشهد صباح الأحد كسوفًا حلقيًّا للشمس، وتشرع فيه الصلاة في المسجد أو في البيوت.

حساب المواطن: حالة واحدة لحذف المستند المرفق

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المستند إلا في حالة واحدة فقط، وهى الرد برفض المستند. مشيرًا إلى أنّ المستند يتم إرفاقه من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

الصخري: السبت والأحد يسجلان أطول نهارين على السعودية

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، أن اليوم السبت وغدًا الأحد هما أطول نهارين على السعودية، حيث ستبلغ مدة النهار في الرياض، ١٣ ساعة و٣٩ دقيقة و٥٦ ثانية.

خالد عبد الرحمن يتعرض لوعكة صحية.. وفنانون خليجيون يتمنون له الشفاء

تصدر الفنان خالد عبد الرحمن، اليوم السبت، مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي «جوجل» بعد تعرضه لوعكة صحية.

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