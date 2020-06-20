«التقاعد» توضح طريقة ضم خدمة سابقة بالقطاع العام عبر «تبادل المنافع»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنَّ خاصية «ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية- تبادل المنافع» تتيح لمن كانت لديه خدمة سابقة في القطاع العام ويعمل في القطاع الخاص، ولم يعوض عنها، أن يطلب ضمها.

وذكرت المؤسسة -عبر حسابها بتويتر – أن الخدمة تتيح لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية وله مدة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة، خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، ولم يعوض عنها، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير «نظام التأمينات الاجتماعية».

وأضافت أنَّ الخدمة تتم عبر الخطوات التالية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YkSXYl

أولًا: الضغط على أيقونة «الخدمات ألالكترونية» في أعلى الصفحة.

ثانيًا: الدخول عن طريق «الخدمات الإلكترونية» أو «النفاذ الوطني الموحد».

Advertisements

ثالثًا: تحديد خدمات «زائر» والضغط على خدمة «طلب تبادل منافع».

رابعًا: إدخال البيانات المطلوبة وتقديم اللطب.

اقرأ أيضا:

إيقاف استقبال طلبات خدمة «ضم إلى التأمينات» وتحويلها إلى إلكترونية

خطوات وشروط ضم مدة خدمة خاضعة لـ«التقاعد» إلى التأمينات