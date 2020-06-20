«شوقية» مكة.. إصابة شخص في اصطدام مركبة بمحل تجاري

الهلال الأحمر باشر الحادث

أصيب شخص، اليوم السبت، في حادث اصطدام مركبة بأحد المحلات التجارية بالعاصمة المقدسة. وذكر حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر تويتر، أن مركبة انحرفت عن مسارها واصطدمت بأحد المحلات التجارية في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة. Advertisements وأضاف المركز، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص وباشرت الجهات المختصة الحادث، وتم علاج المصاب في الموقع من قبل فرق الهلال الأحمر السعودي. اقرأ أيضا: 9 إصابات بـ«تصادم مركبتين» على طريق الشفا بالطائف

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