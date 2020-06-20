«الحربي» يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة على مكة والمدينة.. ويحدد الموعد

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، ارتفاعًا في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه متوقِّع يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعًا عاليًا في درجة الحرارة نهارًا، على منطقتي مكة والمدينة بما فيها السواحل، وذلك ناتج عن تغير مسار حركة الرياح إلى تيارات هوائية شرقية نشطة في ساعات الضحى، تتسبّب في ارتفاع حاد في درجة الحرارة، تتحسن بعد الظهر على السواحل.

وحول حالة الطقس خلال الساعات القادمة، قال الحربي، إنه بداية من اليوم السبت، تتقدم تيارات هوائية معتدلة الحرارة على طول السواحل الغربية والشمالية الغربية والشمالية وصولاً إلى منطقة حائل، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء ليلية باردة في الشمالية، وهبات منعشة في السواحل والجبال المحاذية، وصولًا إلى شرق المرتفعات في مكة والمدينة .

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