وزارة الصحة: تسجيل 3941   إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1230

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى154233، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3153، ما يرفع الإجمالي إلى 98917

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى1230 حالة، بعد تسجيل 46 حالة.