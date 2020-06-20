بأكثر من 10 لغات..  «الشؤون الإسلامية» تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة

تجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامنًا مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وكثف فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع.

وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بهدف سلامة المصلين.

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