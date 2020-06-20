«تنبيهات الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 محافظات في مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم السبت، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنّ الحالة تشمل محافظات (القنفذة والليث وجدة ورابغ) وتشمل الأجزاء الساحلية منها، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، رياحًا نشطة على مناطق عدة.



وذكرت أنَّ الحالة الجوية المذكورة تشمل (الشرقية وأجزاءً من وسط وشمال المملكة، كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة).

وأضافت الهيئة أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا فيما تكون هناك فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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