«مكافحة الشائعات» تكشف حقيقة فيديو القبض على شخص في مزرعته بسبب التجمع

كشفت صفحة «هيئة مكافحة الإشاعات»، أنّ الفيديو المتداول بعنوان (القبض على شخص بمزرعته بسبب تجمع بلا تباعد اجتماعي) غير صحيح، موضحة أنه نشر قبل 3 سنوات لمداهمة الشرطة لتعديات زراعية في شمال المملكة.

وقالت الصفحة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «الفيديو بعنوان (القبض على شخص بمزرعته بسبب تجمع بلا تباعد اجتماعي) غير صحيح».

وأضافت الصفحة المعنية بالتصدي للشائعات واحتوائها بحيث لا تشكّل ضررًا على المُجتمع: أن «الفيديو الحقيقي نشر قبل ثلاث سنوات لمداهمة الشرطة لتعديات زراعية في شمال المملكة».

اقرأ أيضًا:

Advertisements

«مكافحة الإشاعات» تكشف فبركة صورة وفاة عامل نظافة بكورونا

النيابة العامة تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق روج شائعات حول إعادة فتح المساجد

«مكافحة الإشاعات» تكشف «فبركة» فيديو ظهور يد في سماء السعودية

إمارة الحدود الشمالية تطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات