«الأرصاد » تنبه إلى أمطار رعدية على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، رياحًا نشطة على مناطق عدة.

وذكرت أنَّ الحالة الجوية المذكورة تشمل (الشرقية وأجزاءً من وسط وشمال المملكة، كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة).

وأضافت الهيئة أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا فيما تكون هناك فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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