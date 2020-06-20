بالفيديو.. مديرية السجون: لا توجد حالات كورونا بين النزلاء

التعقيم وإلغاء الزيارات أهم الإجراءات الاحترازية
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للسجون، الدكتور بندر الخرمي، أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون.
وقال الدكتور بندر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلنا مسؤول» المذاع على قناة «السعودية»، إن المديرة العامة للسجون -ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا- قامت على تنفيذ خطة مكونة من شقين، الأول: توعوي عن طريق التوعية والمحاضرات.
وأضاف أن الثاني: احترازي، عن طريق تطبيق الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة وفحص المنسوبين قبل دخولهم، والتعقيم المستمر وإلغاء الزيارات العائلية لذوي النزلاء.
وأشار الدكتور بندر، إلى أن تطبيق تلك الإجراءات أسهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون ومنسوبي المديرية العامة للسجون.
وأضاف أن المديرية تعمل على توفير الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم -بعد وقف الزيارات- بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق المطلوبة لذلك؛ للبتّ في هذا الشأن في المستقبل القريب.
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