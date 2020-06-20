السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ (691) جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (691) جولة، و (6) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على مراكز التسوق والمنشآت الغذائية والتجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لحماية المجتمع.

وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (78) مخالفة تُعنى بعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و (76) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و (27) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر، و (3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الفرق الصحية بجولاتها الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.

// انتهى//

15:07ت م

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