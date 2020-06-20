‏ع / السعودية اليوم / بلدية طريف تكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية



طريف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 2مخالفة و مصادرة 13 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، كما صادرت قطع أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام اليومي .

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع ، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات "940".

// انتهى //

14:56ت م

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طريف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 2مخالفة و مصادرة 13 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، كما صادرت قطع أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام اليومي .وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع ، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات "940".// انتهى //14:56ت م0059

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