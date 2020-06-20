

الطائف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

نفذ فريق (غد) التطوعي بجامعة الطائف أمس الجمعة، المرحلة الثالثة من مبادرة (نعود بحذر - 3)، في عشرة من أكبر جوامع محافظة الطائف، بدعم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم بالجامعة وإدارة بالطائف.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، أن المرحلة الثالثة من حملة (نعود بحذر) نفذت بمشاركة أكثر من 80 متطوعاً من طلاب الجامعة بمختلف تخصصاتها، بعد نجاح نسختيها الأولى والثانية، نزولا لحاجة المجتمع لهذه الخدمة ورغبة المتطوعين من جامعة الطائف في مواصلتها.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن الحملة تضمنت تعقيم أيدي أكثر من 14 ألف مصلٍ، وتوزيع 900 كمامة لمن لا يحملها، وتوزيع 700 سجادة صلاة على المصلين، وتوعية وإرشاد المصلين داخل المسجد، وتصحيح سلوكياتهم الخاطئة، والإسهام في تنظيم دخول وخروج المصلين.

يشار إلى أن المساجد التي شملتها الحملة هي جامع العباس في المنطقة المركزية، وجامع الملك فهد، وجامع بن سند في الشهداء الجنوبية، وجامع العبداللطيف بالوسام، وجامع الميقات بالهدا، وجامع الجوهرة بحي نخب، وجامع علمدار بحي الجال، وجامع السناح في الحوية، وجامع الجوهرة في حي شهار.

// انتهى //

14:56ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / 80 متطوعاً من جامعة الطائف ينفذون حملة "نعود بحذر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.