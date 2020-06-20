السعودية اليوم / مستشفى الأمير متعب بسكاكا يجري أكثر من 480 عملية جراحية



سكاكا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أجرى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا أكثر من 480 عملية جراحية وذلك منذ بدء جائحة

وقد تنوعت العمليات ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات ، وعمليات قوقعة ، وإنقاذ حياة ، وعمليات تجميلية وإعادة بتور ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، فيما تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.

وتواصل صحة الجوف في المنشآت الصحية التابعة لها تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من

ويعد قسم الطوارئ من الأقسام الحيوية الهامة في المستشفى حيث يقدم خدماته الإسعافية على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع ، وهو مجّهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة من أجهزة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي ، كما يتم في قسم الطوارئ اتباع نظام فرز المرضى لتحديد درجة الخطورة للحالات الإسعافية وبالتالي يتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة وفصل الحالات الأقل خطورة أو غير الإسعافية ، كما يتوفر في قسم الطوارئ فريق تمريضي متدرب بشكل خاص للتعامل مع الحالات الإسعافية الخطيرة ويقوم بخدمة متميزة للمرضى .

// انتهى //

14:48ت م

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سكاكا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأجرى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا أكثر من 480 عملية جراحية وذلك منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ).وقد تنوعت العمليات ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات ، وعمليات قوقعة ، وإنقاذ حياة ، وعمليات تجميلية وإعادة بتور ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، فيما تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.وتواصل صحة الجوف في المنشآت الصحية التابعة لها تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد19- ، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة.ويعد قسم الطوارئ من الأقسام الحيوية الهامة في المستشفى حيث يقدم خدماته الإسعافية على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع ، وهو مجّهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة من أجهزة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي ، كما يتم في قسم الطوارئ اتباع نظام فرز المرضى لتحديد درجة الخطورة للحالات الإسعافية وبالتالي يتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة وفصل الحالات الأقل خطورة أو غير الإسعافية ، كما يتوفر في قسم الطوارئ فريق تمريضي متدرب بشكل خاص للتعامل مع الحالات الإسعافية الخطيرة ويقوم بخدمة متميزة للمرضى .// انتهى //14:48ت م0056

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