السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُواصل جولاتها التفتيشية على المحلات التجارية بالقطيف



القطيف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

واصلت أمانة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة القطيف، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، والوقوف على نوعية البضاعة المعروضة حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أن البلدية نُفذت خلال أسبوع، جولات تفتيشية على سوق الأسماك بالمحافظة أسفرت عن إتلاف 1700 كيلوغراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ والتخزين، وضبط ومصادرة عدد من الأسماك والروبيان الفاسد، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين وإتلاف الأسماك والروبيان الفاسد ، كما كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

وأكد المهندس الحسيني، استمرار الجولات الرقابية المفاجئة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، حاثاً المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية في تطبيق الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

// انتهى//

14:43ت م

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