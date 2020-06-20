

مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.

وطبق خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة " معًا محترزون " منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس

// انتهى //

14:21ت م

0053



مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسوزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.وطبق خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة " معًا محترزون " منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.// انتهى //14:21ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين توزع أكثر من (٦٠) ألف عبوة ماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.