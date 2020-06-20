السعودية اليوم / مركز "الخريجين والتوظيف" بجامعة جازان يعقد غداً لقاء للتوظيف "عن بعد"



جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز علاقات الخريجين والتوظيف بعمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية (هدف) غداً ، لقاءً "عن بعد" لخريجي عدد من التخصصات الصحية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن اللقاء سيتضمن إجراء المقابلات الشخصية لخريجي تخصصات "الوبائيات، وصحة البيئة، والتمريض، والأحياء" ، ممن حصلوا على شهادة التصنيف المهني من الهيئة

وبين أن اللقاء يعد أول برامج المركز بعد صدور الموافقة على إنشائه من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ويهدف لجمع بيانات الخريجين والخريجات، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة، ومساعدة الطلبة بالبحث عن الفرص الوظيفية الوظائف.

//انتهى//

14:20ت م

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جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسينظم مركز علاقات الخريجين والتوظيف بعمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية (هدف) غداً ، لقاءً "عن بعد" لخريجي عدد من التخصصات الصحية.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن اللقاء سيتضمن إجراء المقابلات الشخصية لخريجي تخصصات "الوبائيات، وصحة البيئة، والتمريض، والأحياء" ، ممن حصلوا على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وأن اختيار المرشّحين سيكون بناء على الكفاءة والمقاعد المتاحة، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات بتثقيف الخريج وتأهيله للانخراط في سوق العمل.وبين أن اللقاء يعد أول برامج المركز بعد صدور الموافقة على إنشائه من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ويهدف لجمع بيانات الخريجين والخريجات، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة، ومساعدة الطلبة بالبحث عن الفرص الوظيفية الوظائف.//انتهى//14:20ت م0052

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