

مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

تجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر .

وكثفت فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بهدف سلامة المصلين .

// انتهى //

14:12ت م

0047



مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر .وكثفت فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع .وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بهدف سلامة المصلين .// انتهى //14:12ت م0047

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة المكرمة بأكثر من 10 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.