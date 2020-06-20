تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 20 يونيو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 210.51 ريال (56.10 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 184.20 ريال (49.09 دولار).



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 157.89 ريال (42.08 دولار)، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 122.80 ريال (32.73 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و547 ريالا (1745 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1474 ريالا (392.73 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، وسجل نحو 1740.03 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1747.90 دولار للأوقية.

كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

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صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط، وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.