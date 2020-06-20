السعودية | وزارة العدل : الدخول للمحاكم وكتابات العدل بموعد.. وأكثر من 100 خدمة متوفرة عن بُعد

المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، والتي تستلزم حجز موعد مسبق، مؤكدة أن بوابة ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 100 خدمة إلكترونية يمكن الاستفادة منها عن بُعد دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، داعية المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، والتأكد من عدم توفر الخدمة المطلوبة على الأنظمة الإلكترونية من خلال زيارة بوابة ناجز، أو الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950، كما يمكن تقديم الاستفسارات إلى حساب التواصل العدلي على تويتر @MojCare.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

وفيما يخص الجلسات القضائية نوهت الوزارة بأنها لا تحتاج إلى حجز موعد، حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية (SMS) على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد.

وشددت وزارة العدل على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر) إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحددين، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين تبدأ الساعة 7:30 صباحاً وتمتد حتى 6:30 مساءً، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.