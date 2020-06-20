وزير الطاقة الروسي : عودة طلب النفط لما قبل كورونا يتطلب عامين

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله السبت إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.

وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة وفقاً لـ “العربية.نت”.

وكان الوزير الروسي عبر بتصريح سابق، عن تفاؤله بتعافي الطلب العالمي على النفط، مؤكداً أن التعاون بين روسيا والسعودية سيستمر.

وقال الوزير الروسي لتلفزيون “بلومبرغ” إن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط عند 89%.

وقال نوفاك إن السعر الحالي للنفط فوق 40 دولاراً للبرميل مناسب لروسيا، لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرا عند 42.50 دولار للبرميل.

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وذكر أن سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل مريح بالنسبة لروسيا.

وأضاف أننا نحتاج إلى أن نراقب تطورات الوضع في سوق النفط، مؤكداً أن روسيا تمتثل لاتفاق أوبك+ بنسبة 100%.

وقال إن هبوط الطلب العالمي على النفط وصل إلى منتهاه في أبريل، وشاهدنا علامات على التعافي في مايو.

ونوه إلى أن النفط الصخري تلقى ضربة من هبوط أسعار الخام. وقال إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار مليوني برميل يوميا.