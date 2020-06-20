السعودية | "أرادت الذهاب لأسرتها".. أم تلقى حتفها و3 من أبنائها بحادث مروع

شكرا لقرائتكم "أرادت الذهاب لأسرتها".. أم تلقى حتفها و3 من أبنائها بحادث مروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرجت أسرة سعودية من "حائل" قاصدة قرية الشويمس، لزيارة أقربائهم، ولم تعلم حينها أن تلك الرحلة هي نهاية حياتهم المؤلمة، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى، في حادث مروع، لتلقى الأسرة حتفها في الحادث، والمكونة من 5 أشخاص، في حين لقي 4 آخرون حتفهم أيضا وكانوا في السيارة الأخرى.

الفاجعة خيمت على أسرة "نايف مرزوق الرشيدي"، التي ذهب ضحيتها "الأم هيا، والابن سعود 15 سنة، وميار 5 سنوات، ومياسة تبلغ من العمر سنتين"، في حين لم ينجُ من الحادث سوى الابن "عبدالعزيز" الذي كان معهم في السيارة بداية الرحلة، ورغب بالبقاء عند خالته وعدم الذهاب معهم.

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السيارة التي كانت تقل العائلة رحمهم الله

خال أبناء الأسرة المتوفاة "سلطان الرشيدي"، يروى لـ"العربية.نت" قصة الحادث، حيث يقول: "حين توجهت الأسرة إلى الشويمس على طريق حائط، تسبب وافد باكستاني في الحادث، حيث فاجأ الأسرة بانعطافه يساراً، مما أدى إلى اصطدام قوي تسبب في وفاة جميع من كانوا في السيارتين، ليصبح مجموع المتوفين 8 أفراد، نقلت جثامينهم إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائط".

عبدالعزيز الناجي من الحادث

وأضاف: "كانت آخر مكالمة جمعت شقيقتي هيا، المعروفة بأعمال الخير وطيب أخلاقها، مع ابنها الناجي عبدالعزيز، قبل وقوع الحادث بربع ساعة مساء الخميس الماضي، ووعدته بجهاز بروا 11 حين عودتها، لكن قضاء الله كان أسبق، وتم دفنهم اليوم في محافظة الحائط".

في الوقت نفسه، دشنت زميلات وصديقات المتوفاة وسماً على تويتر #هيا_سعود_وعايلتها_في_ذمة_الله ، حيث شارك روّاد "تويتر" بالدعاء والرحمة لهم.