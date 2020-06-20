السعودية | قصة سعودي جمع 3 آلاف صورة توثق حياة قريته القديمة

شكرا لقرائتكم قصة سعودي جمع 3 آلاف صورة توثق حياة قريته القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عشق التصوير والاحتفاظ بالصور، موهبة قديمة، قادت الكثيرين من ممارسي التصوير إلى الاحتفاظ بالصور في ألبومات وملفات، رافضين كل حكايات التطور والحداثة التقنية في مجال التصوير الضوئي.

وخلال فترات منع التجول في السعودية، بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، ظل الكثيرون لفترات طويلة داخل المنزل، مما أعطى فرصة لعشاق جمع الصور القديمة لظهورها من جديد وتصفحها من ملفاتهم وحقائبهم العتيقة، مستذكرين حياة الطفولة عبر العديد من مشاهد المناسبات الاجتماعية.

القائد الكشفي "ربيع محمد الزهراني" عبر عن ذلك بطريقته الخاصة، حين افترش أكثر من 3 آلاف صورة في منزله، تحكي قصة توثيق للمناسبات وحكايات قريته "بلدة الربيان شمال مدينة الباحة" التي عاش فيها، عبّر لـ"العربية.نت" عن عشقه للتصوير منذ طفولته، حتى استطاع جمع آلاف الصور الفوتوغرافية للكثير من المناسبات الخاصة والوطنية والعديد من الفعاليات المتنوعة، وأخرى صور شخصية لأهالي القرية التي يزيد عمرها عن 75 عاما.

يقول الزهراني ذو العقد الخامس من العمر: "قمنا بحفظ أكثر من ألفي صورة باستخدام التقنية ونسخها في (هاردسك) وحين منع التجول والبقاء في المنزل، قمت بفرز الصور وعرضها في منزلي، ليتوافد أهل القرية عليها لمشاهدة الذكريات، وكيف كانت القرية قبل سنوات، في تجربة جميلة جعلتني أفكر جاداً بعمل معرض للصور فور انقشاع الوباء والعودة للحياة الطبيعية".