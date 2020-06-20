السعودية .. متحدث “السجون”: لا إصابات بـ”كورونا” بين النزلاء.. وتوجه لتوفير التواصل المرئي بين السجناء وذويهم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 61 زيارة

أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، المقدم د. بندر الخرمي، ألا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين نزلاء السجون، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة المطبقة في جميع السجون بالمملكة.

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وأبان أن هذه الإجراءات تركزت على محورين، الأول توعوي وتمثل في إلقاء المحاضرات التوعوية والإرشادية على النزلاء، والآخر إجرائي وتمثل في وضع نقاط فوز للمنسوبين قبل الدخول للسجون ومقرات العمل، والإلزام بارتداء الكمامات ووسائل الحماية الشخصية، إضافةً إلى التعقيم المستمر، وتعليق الزيارات.

ونوه المقدم الخرمي في هذا الصدد بالمبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرًا إلى تنظيم المحاكمات عبر التواصل المرئي (عن بُعد)، والاستعاضة عن الزيارات العائلية بالخدمات الإلكترونية.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية” أن توفير خدمة التواصل المرئي بين النزلاء وذويهم قيد الدراسة والتدقيق وسيتم البتّ فيها قريبًا.