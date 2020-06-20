اخبار السعوديه

السعودية .. مجلس الوزراء يقرر رفع التعرفة الجمركية لـ575 سلعة لحماية المنتجات الوطنية

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار 55 زيارة

قرر مجلس الوزراء، رفع التعرفة الجمركية لـ575 سلعة، لتكون حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

Advertisements

وجاء قرار المجلس بناءً على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

ومن أبرز السلع التي شملها قرار رفع التعرفة الجمركية: الأجبان، والحليب، والرخام، والجرانيت، وأحواض الاستحمام، والزجاج، والأنابيب، والمواسير، والحديد، ومساحيق التجميل، وأجهزة التبريد، ورق تغليف الفواكه والحلويات.

للاطلاع على قائمة السلع المشمولة بالقرار

شاركها
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا