السعودية .. مجلس الوزراء يقرر رفع التعرفة الجمركية لـ575 سلعة لحماية المنتجات الوطنية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 02:18 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 55 زيارة

قرر مجلس الوزراء، رفع التعرفة الجمركية لـ575 سلعة، لتكون حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

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وجاء قرار المجلس بناءً على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

ومن أبرز السلع التي شملها قرار رفع التعرفة الجمركية: الأجبان، والحليب، والرخام، والجرانيت، وأحواض الاستحمام، والزجاج، والأنابيب، والمواسير، والحديد، ومساحيق التجميل، وأجهزة التبريد، ورق تغليف الفواكه والحلويات.

للاطلاع على قائمة السلع المشمولة بالقرار