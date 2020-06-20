، العملة الإيرانية تتهاوى إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار ،

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انخفضت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 190 ألف ريال لكل دولار، في ظل عقوبات أمريكية شديدة على البلاد.
وتراجعت العملة الإيرانية من مستوى 32 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في وقت الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد ارتفع الريال بشكل غير متوقع بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التجارية المعوقة منذ أكثر من عامين.
وتسببت العقوبات الأمريكية في انخفاض صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بشكل حاد.
وقال النائب الأول للرئيس إسحاق جهانجيري، الأسبوع الماضي: إن عائدات النفط الإيرانية تراجعت إلى 8 مليارات دولار من 100 مليار دولار في عام 2011.
وأرسلت إيران مؤخراً خمس ناقلات بها بنزين ومنتجات مماثلة بقيمة لا تقل عن 45.5 مليون دولار لفنزويلا.
وكانت تلك طريقة لجلب الأموال إلى إيران التي تعاني من نقص في العملة الصعبة وممارسة لضغوطها الخاصة على الولايات المتحدة، التي مارست في ظل إدارة "ترامب" حملات شديدة القسوة ضد كلا البلدين.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 02:57 PM
العقوبات الأمريكية أدّت لخفض صادرات النفط الإيرانية
انخفضت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 190 ألف ريال لكل دولار، في ظل عقوبات أمريكية شديدة على البلاد.
وتراجعت العملة الإيرانية من مستوى 32 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في وقت الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد ارتفع الريال بشكل غير متوقع بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التجارية المعوقة منذ أكثر من عامين.
وتسببت العقوبات الأمريكية في انخفاض صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بشكل حاد.
وقال النائب الأول للرئيس إسحاق جهانجيري، الأسبوع الماضي: إن عائدات النفط الإيرانية تراجعت إلى 8 مليارات دولار من 100 مليار دولار في عام 2011.
وأرسلت إيران مؤخراً خمس ناقلات بها بنزين ومنتجات مماثلة بقيمة لا تقل عن 45.5 مليون دولار لفنزويلا.
وكانت تلك طريقة لجلب الأموال إلى إيران التي تعاني من نقص في العملة الصعبة وممارسة لضغوطها الخاصة على الولايات المتحدة، التي مارست في ظل إدارة "ترامب" حملات شديدة القسوة ضد كلا البلدين.
، العملة الإيرانية تتهاوى إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار ،
المصدر : الخليج 365
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