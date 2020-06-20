، الإمارات: 388 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 758 حالة يرفع الإجمالي لـ31.754

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44.533 حالة.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 34.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت الوزارة عن شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31.754.فيروس كورونا الجديد