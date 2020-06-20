، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت أن تستمرّ الحالة إلى الـ7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.الأرصاد حالة الطقس