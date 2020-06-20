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وزّعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.
وطبقت خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة "معاً محترزون" منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 02:41 PM
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء
وزّعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.
وطبقت خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة "معاً محترزون" منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.
، "شؤون الحرمين" توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء ،
المصدر : الخليج 365
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