، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت أن تستمرّ الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.الأرصاد حالة الطقس