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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.الأرصاد حالة الطقس
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:28 PM
توقّعت أن تستمرّ الحالة حتى الساعة السادسة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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