شكرا لمتابعة خبر عن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لافتتاح البقالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اليوم السبت، عن المتطلبات والشروط الواجب توفرها لافتتاح البقالات، والتجهيزات الداخلية المطلوبة بالمحل؛ ومنها أن يكون على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الموقع عن 24 مترًا.

وأكدت هيئة "منشآت" على أن يتوافر لكل 50 مترا مربعا موقف، وعدم مواجهة الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث؛ فيما نصحت الراغبين في فتح بقالات، في مقدمتها أن يكون الموقع قريبًا من المناطق السكنية، وعلى مسافة مناسبة من المنافسين.

وأشارت إلى توفر عقد إيجار لفترة طويلة، إلى جانب وجود دراسة جدوى حول الموقع، وسهولة الوصول إليه، وأن يكون قريباً من المتاجر التي تجذب العملاء مثل المخابز والصيدليات وغيرها.