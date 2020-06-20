"الأرصاد" تنبه بارتفاع الحرارة على بعض المدن ونشاط الرياح الأتربة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإرتفاع درجة الحرارة غداً الأحد على مكة المكرمة حيث تسجل 42 درجة مئوية . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإرتفاع درجة الحرارة غداً الأحد على مكة المكرمة حيث تسجل 42 درجة مئوية . وقالت "الأرصاد " أن الحرارة ستسجل 41 درجة في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام وشرورة ووادي الدواسر . كما نبهت بإستمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة ، مطالبة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .

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