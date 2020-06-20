شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية حصول مستقل لا يملك إثباتًا على دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، مدى إمكانية حصول فرد مستقل ولكن لا يملك إثباتًا على ذلك على دعم البرنامج، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بموقع تويتر: " إنه في حال لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020 ستكون حالة الأهلية لديه " غير مؤهل " لدفعة يوليو" .

وأضاف:" ولن يتم صرف الدعم وسيلزمه تقديم اعتراض على عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة منه في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".