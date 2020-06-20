شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.