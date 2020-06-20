شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحسم الجدل حول انتقال كورونا عبر الطعام قبل يوم من عودة المطاعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد المطاعم لإستئناف نشاطها غداً الأحد بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تخفيف الإجراءات ، ما يثير مخاوف بعض المواطنين حول مدى انتقال كورونا عبر الطعام .
وحسمت وزارة الصحة الجدل حول هذا الأمر ، مؤكدة أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام .
ومع ذلك فقد أكدت "الصحة " على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الإجتماعي وعمليات التطهير في الوقت الذي تكثف فيه نشاطها على المطاعم بالتعاون مع البلديات للكشف عن أية مخالفات .
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