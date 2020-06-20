شاهد.. العلاقة بين تفادي رفع الضريبة ومدى الإقبال على شراء السيارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف على حسين رضا، العضو المنتدب لشركة الحاج حسين، اليوم السبت، عن العلاقة بين تفادي رفع الضريبة ومدى الإقبال على شراء السيارات.
وأوضح علي حسين رضا، خلال مشاركته مع قناة الإخبارية، أن كثير من المستهلكين ممن كانوا ينوون الشراء في الشهور القادمة رأوا أن زيادة الضريبة ليست بسيطة لذلك قدموا شراء سياراتهم حاليًا؛ ليتسبب ذلك في ضغط كبير على شراء السيارات.
وأكد أن ذلك بالإضافة إلى تراكم الشراء منذ شهر أبريل بعد التوقف بسبب انتشار الجائحة ليعود الآن بضغط أكبر، لافتًا إلى أن قياس حجم الطلب على السلع المعمرة مثل السيارات بعد ضريبة القيمة المضافة يصعب التحكم فيه الآن.
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