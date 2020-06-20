شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ" يدعو لوحدة الصف في مواجهة الإخوان ومحاولتهم تشريد أهل السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):جدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ التأكيد على الحذر من جماعة الإخوان الإرهابية ووحدة الصف ضد المخربين الذين يسعون لبث الفتن .
وقال "آل الشيخ " على حسابه الرسمي في " تويتر " : كمية هائلة من الحقد والكذب والحسد ظلماً ضد بلادنا بلاد أهل السنة في محاولة لتفتيتها وقتل وتشريد أهلها، وهذا الإفك يتبناه الإخوانية وأعداء الاسلام -خابوا وخسرواـ .
وأضاف : وعلينا الهمة في التمسك بدعوة التوحيد النقية والحذر من الفرق الضالة وجماعاتها ، ولنكن صفاً واحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن .
وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية جهود مكثفة لنشر صحيح الإسلام بعيداً عن التطرف والتسييس ومحو الآثار السلبية التي تركتها الجماعة الإرهابية في المجتمع .
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