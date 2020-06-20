بالصور.. نشامى مربة العليا يرصفون الطريق درءاً للسيول

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الرياض - علي القحطاني - أحمد الويمني (صدى): في مبادرة وطنية من أبناء قرية مربة العليا بمنطقة عسير واستشعاراً منهم بالمسؤولية تجاه قريتهم قرر الأهالي التعاون فيما بينهم لرصف الطريق المؤدي لقراهم بعد إنجاز جزء من مشروع السفلته من قبل الجهة المنفذة وذلك حرصاً منهم على سلامة الطريق من آثار السيول في حال تأخر إتمام مشروع الرصف بسبب أزمة جائحة في مبادرة وطنية من أبناء قرية مربة العليا بمنطقة عسير واستشعاراً منهم بالمسؤولية تجاه قريتهم قرر الأهالي التعاون فيما بينهم لرصف الطريق المؤدي لقراهم بعد إنجاز جزء من مشروع السفلته من قبل الجهة المنفذة وذلك حرصاً منهم على سلامة الطريق من آثار السيول في حال تأخر إتمام مشروع الرصف بسبب أزمة جائحة كورونا حيث تعد قراهم من أكثر القرى عرضة لأخطار السيول بسبب زيادة نسبة هطول الأمطار في فصل الصيف وكثافة مرتادي الطريق في هذا الموسم . وكانت هذه المبادرة بجهود كافة أبناء القرية بمبلغ مالي لتأمين مواد البناء من الأحجار والبلك والأسمنت والقيام بمهمة الرصف بأنفسهم وبجهودهم الذاتية رغم إرتفاع درجة الحرارة وعدم توفر العمالة إلا أن ذلك لم يكن عقبة لانجاز مهمتهم التي عقدوا العزم على تنفيذها ، الأمر الذي يعكس مدى وعي الاهالي بدورهم الوطني وتفعيلاً لدور المواطن المسؤول. Advertisements

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