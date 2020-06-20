شكرا لمتابعة خبر عن إلزام منتجات بعلامة الجودة للسماح بدخولها إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت اللوائح الفنية، على إلزام عددًا من المنتجات بالحصول على علامة الجودة للسماح بدخولها عبر منافذ المملكة أو توريدها إلى الأسواق.

وكشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن هذه المنتجات تضم: الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وألواح الألمنيوم، وبلاط السيراميك، والأسمنت بأنواعه، والخرسانة جاهزة الخلط، أسياخ الصلب، ومسطحات الحديد (ألواح وصفائح الصلب، والمواد المساعدة على تحلل البلاستيك).

ويجب أن يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، فضلًا عن تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف (المُنتِج والمستهلك والتَاجر)، وتعزِز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.