شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية حول دور الأسرة في تربية الأبناء المراهقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كلية التربية ضمن مشروع "مبادرون" دورة تدريبية نسائية تحت عنوان "الإشراف الأسري في تربية الأبناء بمرحلة المراهقة"، وذلك مساء غد الأحد.

وتهدف الدورة إلى التعرف على احتياجات الأبناء بمرحلة المراهقة ومعرفة أسس الإشراف الأسري السوي للأبناء بمرحلة المراهقة وأسس التربية السليمة والتوعية بالثقافة الجنسية السوية بمرحلة المراهقة، وكذلك الاضطرابات الشخصية الأكثر حدوثًا في المراهقة والتوجيه القرآني والخطاب النفسي النبوي في التعامل السوي لتشكيل شخصية الأبناء بمرحلة المراهقة.

يذكر أنه يمكن التسجيل في الدورة التدريبية من خلال الرابط الإلكتروني: هنا وتقدمها أستاذ الإرشاد والصحة النفسية المساعد بالجامعة الدكتورة خديجة عبود آل معدي.