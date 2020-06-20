بالأسماء.. رفع التعرفة الجمركية لـ 575 سلعة

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قرر مجلس الوزراء، رفع التعرفة الجمركية لـ575 سلعة، لتكون حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ومن أبرز السلع التي شملها قرار رفع التعرفة الجمركية: الأجبان، والحليب، والرخام، والجرانيت، وأحواض الاستحمام، والزجاج، والأنابيب، والمواسير، والحديد، ومساحيق التجميل، وأجهزة التبريد، ورق تغليف الفواكه والحلويات.

وجاء قرار المجلس بناءً على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

كما شملت رفع الرسوم على الأسماك بكافة أنواعها، بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها، وذلك بنسبة من 5% إلى 10%، وبعض أنواع الأجبان من 5% إلى 6%، وبعض أنواع الخضروات إلى 15% ولم يكن يفرض عليها رسوم سابقا.

ويمكن الاطلاع على القائمة من خلال المرفق التالي:

قائمة البنود المستهدف رفعها انقر هنا

