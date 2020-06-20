مواطن يقيم حفل زفافه عبر ” انستقرام ” ويستقبل المهنئين في بث مباشر

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امتثالا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وتنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي، أقدم مواطن شاب في مكة المكرمة على إقامة حفل زفافه، عبر تطبيق “أنستقرام”.

ودعا المواطن معارفه لحضور زواجه واستقبل جميع المهنئين عبر البث المباشر بواسطة “أنستقرام” فقط.

وأقام الشاب زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته أو أهل العروس، وتم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط “الأنستقرام” المخصص لهذا الغرض.

